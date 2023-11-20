ندوة بإعلام الزقازيق "الإنتخابات الرئاسية المقبلة تحدى جديد للمصريين"

أكد الدكتور أحمد سليمان وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر، أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة تأتى فى ظل مرحلة دقيقه تمر بها الدولة المصرية وتحديات ضخمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية عانت منها معظم دول العالم.



وقال سليمان خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع اعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أنه يتوجب على كل مواطن القيام بواجبه الوطني في التصويت في الانتخابات ايا كان المرشح الذي ترغب فى التصويت له .



وأضاف سليمان: أن التصويت في الانتخابات تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابى في العملية الانتخابية وقلب الموازين السياسية.



وأكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركه الجميع.



وأشار: إلى أن الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية بقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى، أوشكت على الانتهاء بعد أن تم عقد ما يقرب من 1000 فعالية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.