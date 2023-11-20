رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريراً حول اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع والبيئة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرا مقدما من الدكتور محمود عبدالعليم، عن اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر نوفمبر 2023، مؤكدا أهمية الجانب التوعوي للجامعة تجاه خدمة البيئة، وما تؤديه من دور حيوي ومهم في التصدي للممارسات السلبية والحد منها، خاصةً في ظل الاهتمام العالمي بقضايا التغيرات المناخية، وتصدُّر هذه القضية محور الأجندات العالمية، والمحلية، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإفادة من قوة، وطاقات الطلاب، وتوجيهها نحو قضايا التنمية المختلفة، وتعزيز روح التعاون والانتماء؛ ليكونوا أكثر فعالية؛ لخدمة وطنهم.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إن القطاع أطلق خلال شهر نوفمبر عدداً من الفعاليات تناولت البيئة، والمناخ، والتي تستهدف في مجملها ضرورة نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات أهمها: متابعة ما تم تنفيذه؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ باستخدام التحليل الرباعي “SWOT analysis” كمرحلة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية، وإجراء آلية معينة بتنفيذ استراتيجية الجامعة؛ لضمان تحقيق المستهدف، والمتابعة الدقيقة لخطوات التنفيذ، إلى جانب دراسة المقترح المقدم من أعضاء المجلس؛ بضرورة إنشاء وحدة؛ لمكافحة المنشطات، والمكملات الغذائية المحظورة بجامعة أسيوط، وكذلك متابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي للقضاء على الأمية.

تطرق التقرير أيضًا إلى عدد من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الجامعة في خدمة المجتمع وحماية البيئة، مثل تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية للطلاب والعاملين بالجامعة حول القضايا البيئية وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. كما تم تنظيم فعاليات وورش عمل بالتعاون مع المجتمع المحلي ومؤسسات البيئة لتبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

المنشاوي: نولي اهتماماً كبيرا لتعظيم الإفادة من طاقات الطلاب لدعم التنمية

وفي هذا السياق، أشار الدكتور المنشاوي إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في صياغة السياسات البيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالبيئة. ونوه أيضًا إلى أن الجامعة تعمل على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في محيطها الجامعي من خلال استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحسين إدارة المخلفات.

ودعا الدكتور المنشاوي إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والجهات المعنية لمواجهة تحديات البيئة والتنمية، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال لاستكشاف وتطوير حلول مستدامة وابتكارات بيئية جديدة.

في الختام، أكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية مواصلة العمل الجاد والمستمر لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشاد بجهود المجلس في رسم الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.