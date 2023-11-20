عموتة يعد الجماهير الأردنية بالفوز على المنتخب السعودي

قدم المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، وعدًا للجماهير بتحقيق الفوز على نظيره السعودي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأردن أمام السعودية في السادسة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وأكد عموتة أن قائمة النشامى صمت عناصر مميزة من أفضل اللاعبين، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى الوقت خلال الفترة المقبلة.

عموتة: لاعبي المنتخب الأردني عازمون على الفوز أمام السعودية

تحدث الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني في المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد أمام السعودية، حيث قال: "القائمة التي أختارتها لمواجهة السعودية تضم أفضل اللاعبين، فأنا لا أملك عصا سحرية، حيث لم أمض سوى 3 شهور في مهمتي وما زلت بحاجة لمزيد من الوقت".

وتابع المدرب المغربي تصريحاته: "نركز في الوقت الحالي لقاء الغد أمام السعودية، حيث أن لدينا هدف وهو تحقيق الفوز الذي يعزز من فرصتنا في الانتقال للمرحلة المقبلة".

وأكمل: "لاعبي المنتخب عازمون على الظهور بصورة مختلفة أمام السعودية وتحقيق الفوز، بعد أن غاب الأداء المطلوب عن المباريات السابقة".

وأضاف: "خلال مواجهة طاجيكستان، علقد عانين بشدة من سوء أرضية الملعب، وكان لدينا عدد من الإصابات، لكن بالمجمل أن تعود بنقطة من خارج الديار أمام منتخب ينافس على بطاقتي التأهل فهذا شيء جيد".

بينما علق على الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية عن طلبه بتأجيل مسابقة الدوري، فقال: "غير صحيح، لم أطلب تأجيلها كما يتردد، حيث أنني أبحث من خلال التدريبات المكثفة من تطوير المستوى الفني للنشامى".

وأتم عموتة تصريحاته: "منتخب السعودية منظم للغاية، كما أنه يمتلك لاعبين بقدرات عالية، والمباراة ستحسم بجزيئات صغيرة".