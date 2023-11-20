اَرسنال يستهدف نجم يوفنتوس في الميركاتو الشتوي

يواصل اَرسنال الإنجليزي البحث عن تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد عاني الفريق من مركز المهاجم الصريح منذ بداية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة الجانرز كانت تدرس التعاقد مع إيفان توني، مهاجم برينتفورد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لكن مدرب الفريق ميكيل أرتيتا رفض التعاقد معه، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الفريق تبدأ خلال الفترة الحالية التفاوض مع دوشان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس الحالي وفيورنتينا السابق، وذلك لمعرفة طلباته المالية، قبل الدخول في مفاوضات مع إدارة السيدة العجوز.

وأوضحت أن مدرب اَرسنال لديه قناعة كبيرة بقدرات فلاهوفيتش، مما يجعله قادة على قيادة هجوم الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير على أن يوفنتوس منفتح على بيع فلاهوفيتش خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لحل الأزمة المالية التي يعاني منها خلال المواسم الماضية.

وتأمل إدارة اليوفي في الحصول على 50 مليون جينه إسترليني نظيره رحيل فلاهوفيتش، حيث كان هناك اهتمام كبير من قبل ريال مدريد وتشيلسي على ضم المهاجم الصربي.

الجدير بالذكر أن فلاهوفيتش يمتلك 23 عامًا، مما يجعل هناك عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب في التعاقد معه بسبب صغر سنه بجانب قدرات الفنية الكبيرة.