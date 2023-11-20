مانشيني يعلق على مواجهة الأردن: "صعبة للغاية"

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة الأردن، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة، في النسخة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح مانشيني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمواجهة الأردن أنه يرغب في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه يحترم الخصم.

مانشيني: نحترم الأردن لكننا نبحث عن الفوز

تحدث مانشيني، المدير الفني لـ المنتخب السعودي عن مواجهة: "على الرغم من صعوبة المباراة، لكننا نتمنى أن يكون يحالفنا الحظ، ونستطيع تحقيق الفوز".

بينما علق على قدرات المنتخب الأردني وكيفية دراسته، حيث قال: "بالتأكيد، ضمنا بدراسة نقاط القوة والضعف لديهم، حيث أنه يعد فريق منظم وقوي ونحترمه جيدا".

وأكمل المدير الفني للمنتخب السعودي تصريحاته، فقال: "نبحث عن الفوز خلال كل المباريات التي نخوضها، حيث أننا لم نضمن التأهل بعد".

وأختتم: "لابد من بذل الجهد والمثابرة لتجميع أكبر عدد من النقاط.. سنخوض المواجهة بتركيز عالٍ، وكلنا أمل بإنجاز المطلوب".

جديرًا بالذكر أن المنتخب الأردني ألتقى بنظيره السعودي في 15 مباراة من قبل، حقق الأخضر الفوز في 7 مباريات، بينما تلقى الخسارة في 6 وتعادل المنتخبان في لقائين.