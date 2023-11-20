انطلاق تدريب "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى" بنجع حمادى

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، ثاني أيام التدريب علي برنامج " تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي" تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن التدريب يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدأت يوم أمس الأحد 19 نوفمبر، ويستمر حتي غدا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، من الساعة 11 ونصف صباحا، و حتي الساعة 3:45 عصرا.

وأضاف عمر فتحي عبد العزيز مسؤول التدريب بمركز التنمية المهنية بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن فعاليات التدريب تجري في ثلاث قاعات، وهي قاعة مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، وتضم 66 متدربا من مدارس التعليم الثانوي العام والفني.

بينما تضم قاعة التدريب بمدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية، 156 متدربا من المرحلة الإعدادية، وتضم قاعة التدريب بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، 351 متدربا من المرحلة الابتدائية، بإجمالي 573 متدربا مستهدف بالتدريب، من المدارس التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، بإشراف تغريد حمادي إسماعيل رئيس قسم التدريب مدير مركز التنمية المهنية بالإدارة.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ برنامج بعنوان تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.