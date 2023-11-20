الركراكي: تنزانيا منافس صعب وقوي

شدد وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على أن مواجهة تنزانيا ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها هذه المباراة ستكون لقاء العام بالنسبة لهم.

وأوضح المدرب المغربي أنه لم يحسم التشكيل بعد، وذلك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "هسبريس" المغربية، مشيرًا إلى مأمورية اللاعبين لن تكون سهلة.

تصريحات الركراكي

علق الركراكي على مواجهة المنتخب التنزاني، حيث قال: "لقاء الغد لن يكون سهل، فالمنتخب المغربي يكن كل الاحترام لنظيره التنزاني، كما أننا نُدرك أنهم متحفزين فوق العادة لمواجهتنا".

وتابع: "هذه المباراة بالنسبة لهم ستكون مواجهة العام؛ لذلك المأمورية لن تكون سهلة".

بينما علق على تشكيل المباراة، فقال: "لم أستقر على التشكيل الذي سأخوض بها المباراة حتى الآن، فنجحنا في استعادة بعض اللاعبين، كما أن هناك أسماء أخرى مازالت مصابة".

وأضاف: "لم أحسم بعد التشكيل، الذي سأخوض بها المباراة، لكنني واثق من أن جميع اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة سيقدمون أفضل ما لديهم، لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل التصفيات".

وأوضح الركراكي أن مشوار الوصول لنهائيات كأس العالم 2026، وأن تحقيق الفوز على تنزانيا في مباراة الغد لا يعني حسم التأهل لكأس العالم.

وعن أهمية المباراة، قال الركراكي: "اللاعبين لديهم وعي بحجم المسؤولية وأهمية اللقاء، نعرف أن كرة القدم تطورت، ولم تعد هناك مباريات سهلة، الأمر نفسه، ينطبق على مباراة الغد التي لن تكون سهلة".

وأتم مدرب المغرب تصريحاته: "لابد علينا أن نكون في أتم التركيز للظفر بنقاط المواجهة، خاصة وأن المنافس عزز ثقته بنفسه بعد الفوز على النيجر، أول أمس".

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب يلتقي بـ تنزانيا، في التاسعة من مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.