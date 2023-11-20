إصابة لاعب برشلونة تمنعه من المشاركة في كأس أوروبا

أصيب لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا جافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي.

وهو مايصعب من مشاركته في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.

وقال نادي برشلونة: يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب.

والإصابة تتطلب أكثر من ستة أشهر ما يضع مشاركة جافي في كأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 موضع شك.

وتعرّض اللاعب البالغ "19 عاماً" للاصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء. وفرض جافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة.