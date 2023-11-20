الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مشادات حادة في الكنيست بين بن غفير وعائلات الأسرى الإسرائيليين.. شاهد

الكنيست
الكنيست

 عرضت “الحدث العربية”، مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة ومشادات حادة في الكنيست بين بن غفير وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

 عائلات الأسرى الإسرائيليين:

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صفقة الأسرى الإسرائيليين.. الخطوط العريضة

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حماس: الاحتلال يبيع الوهم لأهالي الأسرى الإسرائيليين

 

 وتحدثت إحدى أقارب الأسرى الإسرائيليين لبن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بأن القادة في إسرائيل يتجادلون كطلاب في الصف على دم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

 ووجهت إحدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، رسالة حادة لبن غفير، قائلة: "لا تستمعون ولا تحترمون عائلاتنا.. لا تحترمون 1400 شخص الذين قتلوا.. ولا عائلتي التي نجت من الجحيم".

 وأوضحت أن الجدل الذي يحدث هنا ليس في مكانة الصحيح ولا يجب أن يكون على حسابهم ولا على دمائهم.

 

 

 كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصدر، "الخطوط العريضة" لصفقة الأسرى الإسرائيليين، وفق روسيا اليوم.

 ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي قوله: "هناك اتفاق على إطلاق سراح عشرات الأطفال والمدنيين مقابل بضعة أيام من التوقف في القتال، وإدخال الوقود إلى قطاع غزة -بشرط أن يصل إلى هدف محدد مسبقا- وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين نساء وأطفال".

 وأضاف المصدر أن "عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم لا يزال مجهولا، لكن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن".

 وأشار إلى أن "الأمر سيستغرق عدة أيام لاستكمال التفاصيل وبعد ذلك سيتم تقديم الصفقة إلى الحكومة للموافقة عليها".

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