الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حماس: الاحتلال يبيع الوهم لأهالي الأسرى الإسرائيليين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يبيع الوهم لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال يتظاهر بعدم الاهتمام بالملف، إلا أنه سيضطر للتعامل معه في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث باسم حماس، أن هناك حالة صمود واستبسال لدى الفصائل الفلسطينية في الدفاع عن الأرض، وأنه مطلوب جهد حقيقي لفتح المعبر لإدخال مساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج بالخارج.

وأشار إلى أن العدو يمارس إبادة ضد شعبنا في غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني.

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الاحتلال يهدد المستشفيات

هدّد الاحتلال الإسرائيلي مجددا، منذ قليل، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالقصف.

وأوضح مدير المستشفى بشار مراد، أن قوات الاحتلال وجهت تهديدات شديدة اللهجة بإخلاء المستشفى فورا، كونه سيتم قصفه.

يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية.

وقد أصبح 15 مستشفى من أصل 35 متوقفا عن العمل، وخرج عن الخدمة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.

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تهديد المستشفيات

وتتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميًا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضًا، والذي يؤوي آلاف المواطنين، حيث ارتكب الاحتلال مجزرة في قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني، في حي الزيتون بمدينة غزة في السابع عشر من الشهر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا.

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