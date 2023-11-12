صفقة الأسرى الإسرائيليين.. الخطوط العريضة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر، "الخطوط العريضة" لصفقة الأسرى الإسرائيليين، وفق روسيا اليوم.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي قوله: "هناك اتفاق على إطلاق سراح عشرات الأطفال والمدنيين مقابل بضعة أيام من التوقف في القتال، وإدخال الوقود إلى قطاع غزة -بشرط أن يصل إلى هدف محدد مسبقا- وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين نساء وأطفال".

وأضاف المصدر أن "عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم لا يزال مجهولا، لكن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن".

وشار إلى أن "الأمر سيستغرق عدة أيام لاستكمال التفاصيل وبعد ذلك سيتم تقديم الصفقة إلى الحكومة للموافقة عليها".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ"تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن المحادثات الجارية حاليا تهدف لعقد الصفقة الموسعة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الإفراج عن الأسرى قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن.

وأكدت القناة، أن موقف واشنطن تماهى مع موقف إسرائيل بشأن رفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري بين مدير المخابرات الأمريكية ورئيس الموساد وأيضا مع الجانب القطري بشأن الأسرى.