وكيل "صحة أسيوط" يتابع سير الأعمال بمركز الوليدية الطبي

قام الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بزيارة مفاجئة لمركز الوليدية الطبي التابع لإدارة صحة شرق أسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل وخدمات الأطباء. المقدمة للمرضى والمواطنين، خاصة في العيادات الليلية بالمركز الطبي، ضمن مبادرة «خدمات الرعاية الأولية».



استعرض الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط مؤشرات أداء العمل بالعيادات الصباحية والمسائية وكذلك تردد المواطنين على التخصصات الطبية المختلفة بالمركز والتأكد من توافرها. من المستلزمات الطبية لعيادة الأسنان، مشدداً على أهمية ضمان رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة جوانب الرعاية الطبية للمرضى.



رافق الجولة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المراقبة ونائب مدير الرقابة الداخلية بالقطاع الصحي بالمحافظة.



كما قام الدكتور محمد زين الدين حافظ ومرافقيه بتفقد كافة أقسام وغرف المركز الطبي المختلفة، لتفقدها شخصياً، وتفقد مستودعات المركز، وتفقد صالة التذاكر، غرفة الطوارئ، الصيدلية، النفايات. غرفة الأرشيف، غرفة المبادرة، التعقيم، المختبر، العيادات الخارجية والتطعيمات، مراقبة الطفل، مراقبة الأم الحامل، فحص السمع لحديثي الولادة، نادي الأسرة وتنظيم الأسرة.



وأشار إلى توفير خدمات التطعيم الروتيني طوال أيام الأسبوع، فيما سيقوم بإعداد تقرير شامل بهذا الشأن وعرضه على وكيل الوزارة.