الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تسليم مشروعات المرحلة الأولى لــ 75من مستفيدي تكافل وكرامة للتمكين الاقتصادي

تسليم مشروعات لتكافل
تسليم مشروعات لتكافل وكرامة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف   الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن  لتسليم مشروعات لعدد 75 مستفيداُ ومستفيدة من برنامج الدعم النقدي  تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر

 

شهدت الاحتفالية،التي عُقدت بإحدى القاعات بمدينة الواسطى حضور: الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن  حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى أحمد حلمي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ببني سويف  رامي الأباصيري منسق برنامج "فرصة "ببني سويف  عبد اللطيف حلمي منسق البنك الدولي  أحمد رضا   علياء الريس  مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف

 حيث قام المحافظ بتفقد و تسليم 75 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بمركزي الواسطى وناصر ،شملت نماذج لمشروعات متنوعة "حرفية، غذائية  وصناعية على المستهدفين من البرنامح مثل ورش نجارة وإطارات، تركيبات سيراميك ورخام   صيانة أجهزه كهربائية ،صناعة أحذية  وشنط  صناعة سِبح صناعة مخبوزات ومعجنات ورش صيانة موتوسيكلات ودراجات عادية محلات الطعام المختلفة

وهنأ المحافظ المستفيدين من البرنامج  فرصة  الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي   بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة 

من جهتها أضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  أن مشروع " فرصة" أحد المشروعات الممولة من وزارة التضامن الاجتماعى والبنك الدولى ويهدف الى تنفيذ عدد 300 مشروعاً للتمكين الاقتصادى بمحافظة بني سويف من مستفيدى برنامج  تكافل وكرامة  مع التركيز على  أصحاب المهن الحرفية والصناعية  في الفئة العمرية من 21 إلى 55 عاماً   مابين الفئة العمريه من 21 حتى بعدد 6 مراكز إدارية ناصر  ، الواسطى ، اهناسيا  ببا ، سمسطا ، الفشن

فيما  أشار  أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير أن البرنامج يتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية ، بدأت بالمرحلة الأولى استفاد منها 75 بمركز الواسطى وناصر  من مستفيدي برنامج  الدعم النقدي تكافل وكرامة وتسليمهم أصول المشروعات الصغيرة   عدد ،خامات معدات  ووضع برنامج تدريبي"فني ومهاري"على مهارات ومجالات العمل ودراسة السوق المحلى للمستفيدين بالمشروع لضمان الاستمرارية وتنمية الأسر.

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الجريدة الورقية