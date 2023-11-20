رئيس جامعة أسيوط: نولي اهتمام بزيادة نشر الوعي بقضايا البيئة بين الشباب

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرا مقدما من الدكتور محمود عبد العليم، عن اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣، مؤكدا أهمية الجانب التوعوي للجامعة تجاه خدمة البيئة، وما تؤديه من دور حيوي ومهم في التصدي للممارسات السلبية والحد منها، خاصةً في ظل الاهتمام العالمي بقضايا التغيرات المناخية، وتصدُّر هذه القضية محور الأجندات العالمية والمحلية، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإفادة من قوة وطاقات الطلاب، وتوجيهها نحو قضايا التنمية المختلفة، وتعزيز روح التعاون والانتماء؛ ليكونوا أكثر فعالية لخدمة وطنهم.

جامعة أسيوط لديها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الجامعة لديها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال توعية الطلاب والمشاركة الفعّالة في الأنشطة البيئية.

وقد أكد الدكتور محمود عبد العليم في تقريره على أن الاجتماع استعرض العديد من الأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣، وكانت تهدف إلى غرس قيم الحفاظ على البيئة والاستدامة في الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة. تضمنت هذه الأنشطة ورش عمل وندوات للتعريف بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتقنيات المستدامة، بالإضافة إلى حملات توعوية تهدف إلى ترسيخ مفهوم البيئة النظيفة وتحقيق الاستدامة في حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع اطلق خلال شهر نوفمبر عدد من الفعاليات تناولت البيئة والمناخ، والتي تستهدف في مجملها ضرورة نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات أهمها: متابعة ما تم تنفيذه؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ باستخدام التحليل الرباعي (SWOT analysis ) كمرحلة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية، وإجراء آلية معنية بتنفيذ استراتيجية الجامعة؛ لضمان تحقيق المستهدف، والمتابعة الدقيقة لخطوات التنفيذ، إلي جانب دراسة المقترح المقدم من أعضاء المجلس بضرورة إنشاء وحدة لمكافحة المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة بجامعة أسيوط، وكذلك متابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي للقضاء على الأمية.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تنظيم فعاليات توعوية في الحرم الجامعي، حيث تم عرض عروض توعوية تشمل مسابقات ومعارض للتعريف بالتغيرات المناخية وأثرها على البيئة والصحة العامة. كما تم توزيع مواد توعوية ونشرات توعوية تتضمن نصائح عملية لتحقيق الاستدامة البيئية في الحياة اليومية.

وأبرز الدكتور المنشاوي أهمية دور الطلاب في تحقيق هذه الأهداف، حيث يعتبرون القوة العاملة المستقبلية والأمل في تحقيق التغيير والتحسين في مجال البيئة والتنمية المستدامة. ولذا، فإن الجامعة تسعى لتعزيز التواصل والتفاعل مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بشأن سبل تعزيز الوعي البيئي وتنمية البيئة في الحياة الجامعية.

وفي ختام تقريره، شدد الدكتور أحمد المنشاوي على ضرورة استمرار العمل والتعاون لتحقيق أهداف خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل أفضل يعتمد على التوعية البيئية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وفي النهاية، أكد على أن الجامعة ستستمر في بذل جهودها وتعزيز دورها في التعليم والبحث العلمي والعمل البيئي من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأرض والبيئة.