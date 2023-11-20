إحالة مدرسة الشهيد عمر حسن الإعدادية بنجع حمادي للتحقيق

قرر الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، إحالة مدرسة الشهيد عمر حسن بحاجر جبل هو للتحقيق لوجود عدة مخالفات.

وكان مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، قد فاجأ مدرسة الشهيد عمر حسن بحاجر جبل هو، اليوم، للاطمئنان علي سير الدراسة ومدي الانضباط الإداري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والتي تقضي بتكثيف الجولات الميدانية علي المدارس للوقوف علي السلبيات ومعالجتها.

وحث وزيري، إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين بالعمل علي إظهار المدرسة بالمظهر الحضاري و اللائق، موجها بتلافي السلبيات بعد أن رصد وجود العديد من المخالفات و أحالها لجهات التحقيق.

واستكمل مدير عام الإدارة، جولته التفقدية بمتابعة سير الدراسة والانضباط الإداري، بمدرسة حاجر جبل هو الابتدائية، وفصول مدرسة الشيخ مبارك الإعدادية بنات الملحقة بالمدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية، و حجرات الأنشطة، والمعامل، وتابع موقف الكتب الدراسية.

رافق مدير عام الإدارة خلال جولته التفقدية، عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة، وهاني صبحي بولس، وبولس راغب عزيز الموجهين المالي والإداري.