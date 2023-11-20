الإيقاع بـ 3 مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم..وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.