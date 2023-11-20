الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بـ 3 مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالغربية

الإتجار غير المشروع
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها


 

txt

ضبط مواد مخدرة بحوزة عاطلين بالإسماعيلية بقصد الاتجار

txt

‏65 ألف مرورية متنوعة خلال خلال 24 ساعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

 فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم..وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

مجلس قومى المرأة بسوهاج يدعم ترشيح أول سيدة لعضوية نادى سوهاج الرياضى

وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم فريق ألعاب القوى بمدرسة الصم وضعاف السمع

اندلاع حريق بمصانع شبرامنت والحماية المدنية تسيطر.. فيديو

معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي.. طريقة التقديم
الجريدة الورقية