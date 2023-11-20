جامعة أسيوط تعلن بدء التقديم في المنح المقدمة من المركز الثقافي البريطاني

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ يعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ عن بدء التقديم في منح "الشراكة الوطنية في مجال التعليم"؛ والمقدمة من المركز الثقافي البريطاني، والتي تعد فرصة؛ لتدويل مؤسسات التعليم.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي،ى رئيس جامعة أسيوط، أن المنح تستهدف ثلاثة مجالات تنموية تتضمن؛ تنمية نموذج التدريس، ونموذج التعاون المشترك، والدورات التى تسهم في الحصول على درجتى الماجستير والبكالوريوس سواء في مصر أو المملكة المتحدة.

ويعد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على ثقة كاملة بأهمية تلك المنحة في تحقيق تطور وازدهار قطاع التعليم في مصر. فهو يعتبر أن هذه المبادرات الدولية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم والتطور في البلاد.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمال بدر، مدير مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ أن الدورات المقدمة تسهم في تحسين نتائج الطلاب؛ من خلال تعزيز مهارات وفرص التوظيف بشكل كبير مثل (درجة التلمذة الصناعية)، والبرنامج التنموي؛ الذي يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات على العمل الدولي بشكل مؤسسي.

تعتبر هذه المنحة فرصة ثمينة للطلاب المصريين الذين يهتمون بالحصول على درجات علمية عالية وتطوير مهاراتهم التعليمية. من خلال هذه الشراكة الوطنية في مجال التعليم، ستتاح للطلاب الفرصة للدراسة في المملكة المتحدة والاستفادة من معايير التعليم العالية التي توفرها.

تهدف هذه المنحة إلى تشجيع التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة، وتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الطلاب والمعلمين في البلدين. تشمل المنحة برامج تنمية القدرات والتدريبات العملية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعلوم والهندسة والإدارة.

وتأتي هذه المنحة كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم وزيادة فرص الوصول إلى التعليم العالي. وتسهم أيضًا في بناء جيل متعلم ومؤهل يستطيع المنافسة على المستوى العالمي.

وجامعة أسيوط تدعو جميع الطلاب المصريين الطموحين والمهتمين بمجال التعليم للتقديم في هذه المنحة المغرية. ستساعدك هذه الفرصة على تحقيق أحلامك الأكاديمية وتطوير نفسك بشكل شامل في بيئة تعليمية دولية متقدمة.

يتم التقديم يتم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”

يمكن للطلاب الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول شروط التقديم والموعد النهائي للتقديم هو 25 نوفمبرالحالي وتفاصيل المنح متاحة على الرابط “اضغط هنا” لا تدع هذه الفرصة الثمينة تفوتك، وابدأ رحلتك الأكاديمية اليوم واستفد من الشراكة الوطنية في مجال التعليم.