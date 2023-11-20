وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم فريق ألعاب القوى بمدرسة الصم وضعاف السمع

كرم محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم، أعضاء فريق ألعاب القوى بمدرسة الأمل الصم وضعاف السمع بطور سيناء وذلك لنتائجهم المتميزة والمشرفة بالبطولة الإقليمية لألعاب القوى وكرة القدم التي عقدت بمدينة الإسماعيلية، إذ حصل الفريق على (7) ميداليات بالبطولة وذلك بمقر ديوان المديرية بطور سيناء.

وذلك بحضور رحاب محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية والكابتن فتحي حسن مدرب الفريق والمشرف عليه.

واستهل وكيل الوزارة التكريم بكلمة ترحيب مثمنا إنجاز الفريق المشرف من ذوي الهمم مما يجعلهم في طلائع الموهوبين والمتميزين من طلاب المحافظة، كما قدم وكيل الوزارة التحية لمديرة إدارة التربية الخاصة بالمديرية على جهودها المبذولة والمدرب ومنسق النشاط، متمنيا لهم المزيد من الإنجازات والبطولات المحلية والدولية

من جانبها قدمت الأستاذة رحاب محمد مديرة إدارة التربية الخاصة بالمديرية الشكر لوكيل الوزارة على دعمه للأنشطة وذوي الهمم الذي كان وراء هذا الإنجاز المشرف، كما قدمت التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم والمشرفين عليهم متمنية لهم التوفيق ودوام التميز.

والمكرمون هم الطالب/ أحمد وليد أسامة، وسلامة وليد سلامة، وعلي محمد علي، ورضا محمد علي، وغسان أيمن والطالبة/ رقية أسامة عبد العزيز التي حصدت المركز الثاني في البطولة.

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