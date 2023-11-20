عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

تشريعات تحت القبة

أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وينظم مشروع القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم واليات التظلم من القرارات.

تسهيلات جديدة بقانون التصالح

وتُجدر الإشارة إلى أن القانون قدم العديد من التسهيلات والتي استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، من أهمها: