مكملات غذائية تساعد في علاج نزلات البرد طويلة الأمد

إذا كنت تكافح للتخلص من أعراض البرد أو الأنفلونزا لأسابيع، فقد يكون من المفيد تجربة بعض العلاجات الطبيعية، وفي فصل الشتاء، يتوخى الحذر الشديد بشأن تجنب أمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

على الرغم من أن هذه الأمراض ليست خطيرة دائمًا، إلا أنها يمكن أن تمنعنا من أداء الأنشطة اليومية. حذرت دراسة جديدة من أن الأعراض يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى لو لم تكن ناجمة عن فيروس كورونا.

تشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار صحية طويلة المدى، والتي يطلقون عليها اسم "البرد الطويل"، بعد التهابات الجهاز التنفسي مثل البرد أو الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

إذن، ماذا يجب أن تفعل إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو عدوى تنفسية أخرى لا يمكنك التخلص من أعراضها لعدة أسابيع، أو حتى أشهر بعد ذلك؟

تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum: "أظهرت الأبحاث أن هناك عددًا من المكملات الغذائية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد طويلة الأمد".

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات كبريتية عضوية نشطة قوية، بما في ذلك الأليسين، الذي له خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومحفزة للمناعة.

أظهرت دراسة حديثة أن مكونات الكبريت العضوي في الثوم قد تساعد في منع الالتهابات الفيروسية، بما في ذلك نزلات البرد، عن طريق منع الفيروس من دخول الخلايا. يمكنك إضافة الثوم إلى وجباتك أو تجربة كبسولات الثوم يوميًا.

فيتامين د

تظهر الأبحاث أن فيتامين د يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الاستجابة المناعية. فهو يعزز وظيفة الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية والبلاعم، التي تحمي جسمك من مسببات الأمراض ولدعم جهازك المناعي خلال أشهر الشتاء، تناول مكملات فيتامين د يوميًا.

نبات البلسان

التوت غني بمضادات الأكسدة الواقية وله أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، وتشير الدراسات السريرية إلى أن نبات البلسان لا يساعد جهاز المناعة فحسب، بل يساعد أيضًا في علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

وتظهر الأبحاث أن البلسان يمنع دخول الفيروس إلى الخلايا وتكاثر الفيروس. ومن الأفضل تناوله مع فيتامين C، الذي يعزز أيضًا وظيفة المناعة الصحية.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مكونات نشطة، بما في ذلك جينجيرولس، التي لها تأثيرات دافئة ومضادة للالتهابات.

قد يكون للزنجبيل الطازج تأثيرات قوية مضادة للفيروسات ضد الفيروس المخلوي التنفسي البشري (HRSV) والفيروس الأنفي.