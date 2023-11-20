موعد مباراة الأهلي في افتتاح مجموعات دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ميدياما ، لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إقامة اللقاء في القاهرة مساء يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري عند التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الرابعة من المنافسات رفقة أندية “ميدياما الغاني ، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني”.

اجتماع شركة الأهلي الأخير ..

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المشرف ‏العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم الأسبوع الماضي، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي، ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.



كما تضمن الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏