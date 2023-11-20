يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره الجزيرة مساء اليوم الإثنين، للمنافسة على لقب كأس السوبر للسيدات، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الليلة بصفته بطل الثنائية "الدوري والكأس" للموسم الماضي، بينما يخوض فريق الجزيرة المباراة بصفته وصيفًا لبطولة الكأس.

موعد مباراة الأهلي والجزيرة بكأس السوبر للسلة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والجزيرة بكأس السوبر للسلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 2، المباراة التي تجمع بين فريق السلة سيدات بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجزيرة في تمام الساعة السادسة مساء.