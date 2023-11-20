كشف ملابسات واقعة التعدي على سائق "توك توك" بالمنيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطاي بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

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وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله لمركبة التوك توك "قيادته"– ملك والده"- بدون لوحات معدنية- بدائرة المركز) استوقفه 3 أشخاص مجهولين بزعم توصيلهملإحدى المناطق وقام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مركبة "التوك توك" ولاذوا بالهرب.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وقيام المذكور بإفتعالها وذلك لإيهام والده حتى يتمكن من التصرف فـي المركبة بالبيع والإستفادة من ثمنها.

بإعادة مناقشة الـمُصاب أيد ما جاء بالتحريات، وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى صديقه (عامل - مقيم بدائرة المركز "حسن النية") لم يكن يعلم بالواقعة.

وبإستدعاء الأخير حضر وأرشد عن المركبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.