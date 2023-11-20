ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرةوملاحقة وضبط مرتكبيها .

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجدهمابدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتــهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.