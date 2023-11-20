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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مايان السيد تكتب اسمها في قائمة أبطال "220 يوم"

مايان السيد
مايان السيد

تشارك النجمة الشابة "مايان السيد" في مسلسل يحمل عنوان "220 يوم"، العمل من المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل 220 يوم من بطولة النجمة صبا مبارك والنجم كريم فهمي، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، مكون من 30 حلقة حيث يجسد كريم فهمي دور روائي.

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وفي سياق آخر شاركت النجمة الشابة مايان السيد في الماراثون الرمضاني الماضي2023 بمسلسل "100 حمد لله ع السلامة" مع النجمة الكبيرة يسرا، ومحمد ثروت، شيماء سيف، أدم الشرقاوي، عنبة، العمل من تأليف محمد ذو الفقار ، وإخراج عمرو صلاح، وجسدت مايان دور ابنه يسرا.

كما شاركت أيضا خلال الماراثون الرمضاني الماضي2023 ، في مسلسل "جت سليمة" مع النجمة دنيا سمير غانم،محمد سلام، خالد الصاوي ، سلوي خطاب، سامي مغاوي، وكوكبة كبيرة من النجوم كضيوف الشرف منهم أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، هالة فاخر،أحمد فهمي  ، رحاب الجمل،  العمل كان من تأليف أشرف نصر، وكريم يوسف، وسام جمال، وندي عز، ومن إخراج إسلام خيري، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.

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أما من جانب النجم كريم فهمي فقد شارك في مسلسل الكتيبة" 101، بطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

كما شارك في مسلسل "سره الباتع" للمخرج الكبير خالد يوسف، وكان العمل بطولة النجم أحمد السعدني، أحمد فهمي ،حنان مطاوع، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي عام 2023.

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