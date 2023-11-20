الزراعة تحذر: الشتاء المقبل غير مسبوق ويشهد عواصف وسيول شديدة

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، إن فصل الشتاء المقبل سيكون مختلفًا عن الفصول السابقة، حيث سيشهد زيادة في قوة الحالات الجوية، وتغيرًا كبيرًا في نمطها، بالإضافة إلى زيادة عمق المنخفضات الجوية وقوة السحب.

ظاهرة النينو

وأوضح الدكتور فهيم أن مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت في الفترة الماضية أعلى درجة حرارة في السجلات المناخية، وأن هذه التأثيرات من البحار تؤثر بشكل عالٍ وملحوظ خلال فصل الشتاء، كما أن تأثيرها أكبر بعشرات المرات من تأثير ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر.

وأضاف أن هذا يعني أن فصل الشتاء المقبل سيكون أكثر قوة وتطرفًا من الفصول السابقة، حيث ستصحبه زيادة في قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، بالإضافة إلى زيادة في نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة، مما قد يؤدي إلى حدوث سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.

وأكد الدكتور فهيم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأهب لفصل الشتاء المقبل، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد في أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحماية من الأضرار التي قد تتسبب فيها الحالات الجوية المتطرفة.