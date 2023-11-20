مرشحو الرئاسة يواصلون عرض برامجهم الانتخابية.. و137 سفارة وقنصلية تستقبل الناخبين في الخارج

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة الحملات الدعائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، كما يواصل مرشحي الرئاسة عرض برامجهم الانتخابية على المواطنين حتى الساعة الثانية عشرة صباح الأربعاء الموافق 29 من نوفمبر الجاري موعد الصمت الدعائي للمصريين في الخارج وقبل يومين من تاريخ الاقتراع المقرر أيام (الجمعة والسبت والأحد) الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وفي الداخل يواصل المرشحين للانتخابات الرئاسية حملاتهم الأنشطة الدعاية حتى يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر قبل يومين من تاريخ الاقتراع المقرر أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) الموافقين 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 مقر سفارة وقنصلية مصرية في الخارج ويكون التصويت عن طريق الحضور الشخصي الى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب، على أن يختار الناخب المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك، على أن تنتهى أعمال الفرز في اللجان الفرعية بالخارج يوم 4 ديسمبر وترسل الأوراق الى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطريقة الدبلوماسية لتجميع النتيجة مع نتيجة الداخل.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من التجهيزات اللوجستية والفنية لإتمام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث تم تجهيز مراكز الاقتراع التي تضم اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وتوفير 13 ألف صندوق مؤمن لوضع فيه بطاقات الاقتراع أثناء التصويت، بجانب توفير الحبر الفوسفورى لضامن عدم ازدواجية التصويت.

وتعاقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مع المطابع التي تتولى طباعة بطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين ومحاضر التصويت والفرز، والتي سيتم تسليمها للقضاة قبل يوم واحد من التصويت في الداخل، بينما سيتم إرسال الأوراق الانتخابية عبر وزارة الخارجية إلى مقر البعثات الدبوماسية في الخارج لإجراء التصويت.

فيما تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات لانتخابات الداخل الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023، وعقب اعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر يحق لاصحاب الشأن قيد الطعون الانتخابية بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 19 و20 ديسمبر ومدة الفصل فى الطعون أمام الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.