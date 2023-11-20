الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليابان تطالب بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين

السفينة المحتجزة
السفينة المحتجزة لدى الحوثيين

 

طالبت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، الدول المعنية بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين.

 

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جماعة الحوثي اليمنية تكشف تفاصيل احتجاز السفينة الإسرائيلية

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مستشار عسكري: اختطاف السفينة الإسرائيلية يشير إلى خطورة اتساع الحرب

 

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله: "ندين بشدة حادث الاستيلاء على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها شركة يابانية في البحر الأحمر"، موضحا أنه يتم العمل مع الدول المعنية؛ لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها من قبل الحوثيين الذي أعلنوا مصادرتها.

 

وأوضحت الوكالة اليابانية أن الشركة التي تدير السفينة شكلت فريق عمل للطوارئ في مقرها الرئيسي في (طوكيو) .. مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بالسفينة ، كما أنها تشارك المعلومات مع الشركة البريطانية المالكة للسفينة .. موضحة أنه يوجد على متن السفينة 25 شخصًا من جنسيات دول بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، بينما لا يوجد مواطنون يابانيون بين طاقمها.

 

من جانبه، قال وزير النقل الياباني تيتسو سايتو إن المسؤولين في بلاده يعملون على جمع المعلومات بشأن السفينة التي أعلنت جماعة "الحوثي" احتجازها في البحر الأحمر.. مؤكدا أن الوزارة تبذل الجهود لجمع المعلومات بشأن القضية ومشاركتها مع الوزارات والوكالات المعنية، بالإضافة إلى فتح خط تواصل عن قرب مع شركة الشحن اليابانية المشغلة للسفينة.

 

كما أعرب وزير التجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا عن اعتقاده بأن الحادث لن يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة لليابان إذ أن حاملات النفط التي تحمل الغاز المسال لا تبحر قبالة اليمن.

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