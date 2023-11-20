بلبيس تستضيف فعاليات الحملة القومية لــ" تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية"

أطلقت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة، في الإدارات الفرعية بمشاركة إدارة شباب بلبيس شرق والتي تحمل شعار "شارك ٠٠ الكلمة كلمتك"، بمشاركة نحو ٢٠٠ شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب، وبرلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأعضاء أندية التطوع والفتاة، وشباب yly.

حضر اللقاء الدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ووليد الجمل مدير إدارة شباب شرق بلبيس، ومحمد السحت رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، وجمال حافظ المدير التنفيذي.

واستضافت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر الدكتور أحمد أنور شاهين عضو مجلس الشيوخ المصري الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب عبد الرحمن مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وتضمنت فعاليات الانطلاقة الرابعة للقاءات الفروع الحديث حول: مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب/ة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة.

وشهد مركز التنمية الشبابية ببلبيس، تنفيذ رابع لقاءات الإدارات الفرعية للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر، والتي تتزامن مع الإستعداد لممارسة الاستحقاق الدستوري الإنتخابي لإنتخاب رئيس جمهورية مصر العربية، وفقًا للتوقيتات الزمنية والإجراءات التنفيذية للعملية الإنتخابية.

وبدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري، وعرض فيديو إنجازات محافظة الشرقية، وكلمة الدكتور أحمد أنور شاهين عضو مجلس الشيوخ المصري التي حث فيها الشباب على صنع قرارهم، والتأهب للمشاركة الفعالة والايجابية وصنع مستقبلهم، لمواصلة التمكين السياسي والمجتمعي والاستفادة من فرص الجمهورية الجديدة لتمكين الشباب.

وتحدث الدكتور إيهاب عبد الرحمن، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق حول: المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، لافتاً إلى أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، مؤكدا عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة، وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق.

ولفت في كلمته لأهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

وتناول الدكتور إيهاب عبد الرحمن، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق؛ معايير الاختيار بين المرشحين، أشكال المشاركة السياسية، الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها، الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات، الإنتخابات وصورة مصر في الخارج.

ونوه الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أنه من المقرر تنفيذ ٥ لقاءات حوارية على مستوى المحافظة ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وستشمل الحملة جميع فئات الشباب في كل أنحاء محافظة الشرقية، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

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