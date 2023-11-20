دور الشباب فى دعم المشاركة السياسية .. ندوة توعوية بجامعة سوهاج

إنطلقت اليوم الإثنين بجامعة سوهاج أولى ندوات المشاركة السياسية وذلك لحث الشباب على أهمية الوعي السياسي وحرية الرأى كأحد مبادىء الديمقراطية التي تتبناها وتدعمها الدولة المصرية الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق مبادىء العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع المصرى وذلك من خلال فاعليات حملة "صوتك مستقبلك انزل وشارك" التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى .

يجرى تنفيذ الندوة تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عميد كلية الالسن الدكتور ناصر حجي والدكتور صبري توفيق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والدكتور حماد عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون الطلاب والدكتور محمود عبد العليم بكلية العلوم ومسؤول طلاب من أجل مصر وكوكبة من اعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .

وأكدت إيمان إمام خلال افتتاح اللقاء على أهمية الدور التوعوي والتنويري للهيئة العامة للاستعلامات الذي يتم من خلال الإتصال المباشر بتنمية الوعي لدى كافة افراد المجتمع .

وأوضح الدكتور ناصر حجى عميد الكلية ولفيف هيئة التدريس أهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية التى تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الإلتزام بالمنهج الديمقراطي والحرص على تلبية نداء الوطن والمشاركة الايجابية لتعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن وضرورة أن تكون لدينا القناعة بان الصوت الإنتخابي هو كلمة السر فى تغيير مصير الشعب وركيزة أساسية للديمقراطية.

واكد المحاضرون على أن تطور أى نظام يرتبط بوجود انتخابات حرة نزيهة قائمة على أساس التعددية والمنافسة السليمة لذا لابد من المشاركة الفاعلة وحث الجموع على أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع للمساهمة فى إكمال مسيرة البناء والتنمية واستقرار الأوطان والدخول بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التى نطمح اليها ونتمناها لابنائنا وتبنيها سواعد شبابابها وعقولها الفتية وافكارهم المستنيرة .