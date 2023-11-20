بدء تطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية بقنا

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأثنين إجتماعاً بأعضاء منظومة التغذية المدرسية بإستخدام الكروت الذكية لبدء تفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة وبالتعاون مع شركة سايلو فودز للأغذية الموردة للتغذية المدرسية ، حيث يتم توزيع التغذية المدرسية على جميع المدارس من خلال الكارت الذكى لمرحلة رياض الاطفال وآخر للمرحلة الابتدائية بكل مدرسة.

يأتى ذلك وفقاً لبرتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة سايلو فودز فيما يتعلق بميكنة منظومة التعذية المدرسية.

حضر الأجتماع صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ووفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليميةو أسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية والعميد محمد فتحي نظير قائد ضباط السيطرة بمحافظة قنا ، والعقيد عماد عبدالمعز احمد قائد ضباط السيطرة بالمحافظة والمهندس علاء ابو العزم مدير IT بشركة سايلو فودز و أيمن محمد السيد المفوض من شركة سايلو فودز بمحافظة قنا وأشرف مريد مدير إدارةالتغذية بالمديرية وثريا متشولح رئيس قسم التغذية المدرسية بالمديرية.