الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير فلسطيني سابق يعلق على مناقشة الكنيست إعدام الأسرى (فيديو)

حسن عصفور وزير المفاوضات
حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني

أكد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي تشريع إعدام أسرى فلسطينيين، يدل على أن دولة الاحتلال فاشية.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أحد ممثلي اليهودية الجديدة وأحد المشاركين في الحرب على فلسطين.

وأضاف أنه كان أحد خلايا تنظيمات إرهابية وكان مطلوبا للأمن الإسرائيلي ذاته، ولكن تحالف نتنياهو الجديد اعتمد على هذا التشكيل الفاشي.

إسرائيل دولة فاشية

وأكد أن بن غفير، عندما استلم مهام ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي حاول بكل جهد أن يتعامل مع الأسرى بطريقة مختلفة تماما، أحد أشكالها العمل على سن قانون لإعدام أسرى فلسطينيين، ولكن هذا الكلام قد لا يكون سهلا على الأقل في هذه اللحظات ولكن كل شيء في إسرائيل أصبح ممكنًا، فهي دولة فاشية بكل وضوح ولم يعد هناك حديث عن ديمقراطية زائفة، بل هي دولة الفاشية في الشرق الأوسط. 

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