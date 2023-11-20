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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم (فيديو)

أمطار
أمطار

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس، مؤكدة أنها كانت ذروة في عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

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وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، استمرار التقلبات الجوية اليوم الإثنين ولكن أقل حدة من الأمس، وتتمثل في سقوط أمطار متفاوتة من محافظة إلى أخرى بالإضافة إلى نشاط للرياح يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة، انخفاض الحرارة. 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ اليوم هناك استمرار في تأثر البلاد بوجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وأيضا المنخفض السطحي الموجود على سطح البحر المتوسط، لكن المنخفض السطحي بدأ في التحرك اتجاه المناطق الشرقية في شرق جمهورية مصر العربية، وبالتالي التأثير الأكبر اليوم سيكون على المنطقة الشرقية.

سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية في محافظات دمياط وبورسعيد ومنطقة رفح والعريش، وستكون هناك أمطار متوسطة على بعض الأماكن مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مطروح والدقهلية ومحافظات جنوب الوجه البحري.

وتابعت: “قد تصل فرص أمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، كما سيحدث اعتدال في سرعة الرياح عن الأمس إلى حد بعيد، وستنحصر سرعات الرياح في بعض الأماكن في جنوب سيناء وسواحلنا الشمالية”.

 

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