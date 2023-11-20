"واحد من الناس" يكشف الأيام الأخيرة في حياة أحمد زكي

قال محمد وطني، صديق ورفيق المشوار للراحل الكبير الفنان أحمد زكي، ان الايام الأخيرة في حياة النمر الأسود والبداية كانت بعلمه خبر مرضه بالسرطان عن طريق الفنان ممدوح وافي، وكان برفقته هووالدكتور حسن البنا وقال له عندك مرض محوري لابد من علاجه حتي لا ينتقل الي مرحلة اصعب "السرطان"، ولاول مرة اري الاستسلام في عينه : "قائلا لهم اللي شايفينه اعملوه".

واضاف محمد وطني، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي علي شاشة الحياة، ان الايام الأخيرة في عمر الفنان أحمد زكي قال لي أنا تعبتك يا وطني كتير ، وابقي خد العزا بتاعي .. وانهارت في البكاء وقتها وكانت الفنانة رغدة دخلت المستشفي وقتها.

وتابع : “وفي اليوم التالي تحدثت مع الصحفي المقرب له محمود مرسي وتوجهنا الي المقابر بطلب من أحمد زكي اني أتوجه لها وأمر وصولي وكانت مصر كلها تتابع حالته الصحية، تأثر كل من في المقابر وقلت لهم ان احمد زكي بخير، وذهبت إلي المستشفي وفور وصولي قالي لي روحت المدافن فانهارت بالبكاء”.



وتابع : "ان الراحل احمد زكي لم يكتب وصية ومن اصعب لحظات حياته هي وفاة صديقه الفنان ممدوح وافي والذي وصى قبل وفاته ان يدفن في نفس مقبرة احمد زكي ، وبالفعل دفنا الصديقان في مقبرة واحدة.