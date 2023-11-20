الإثنين 20 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا : إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية خلال محاولتها الاقتراب من موسكو

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

 

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي في مدينة إليكتروستال الواقعة شرقي موسكو، اعترضت طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا، وكانت تحاول الاقتراب من العاصمة الروسية.

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ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن سوبيانين قوله  على قناته عبر تطبيق تلجرام - "اليوم، اعترضت وحدات الدفاع الجوي المناوبة طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى كانت تحاول الاقتراب من موسكو، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح".

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية - عبر تلجرام - أن الدفاع الجوي دمر مسيرة أوكرانية فوق موسكو حوالي الساعة 11:20 مساء بتوقيت موسكو (8:20 مساء بتوقيت جرينتش) أمس الأحد 19 نوفمبر. ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها - إن كييف حاولت مهاجمة منشآت روسية بطائرة بدون طيار، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها في الجو فوق منطقة موسكو.

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