إياد نصار "رجل أعمال معقد " في دومينو

يشارك النجم إياد نصار في مسلسل " دومينو" وتشاركه البطولة النجمة دينا الشربيني، ومن المفترض أن يتم عرضه على أحد المنصات الشهيرة.

ويجسد نصار في أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال شهير ولكن يعاني من أمراض نفسية وعقد كثيرة ، العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة ومن إنتاج محمد مشيش، ومكون من 10 حلقات .

إياد نصار

ويذكرأن النجم إياد نصار في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل جديد، تحت عنوان "صلة رحم" والعمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يبدأ التصوير آخر نوفمبر الجاري.

وكشف النجم إياد نصار عن دوره في المسلسل، إذ يجسد شخصية طبيب تخدير يعاني من مشاكل عديدة داخل الأحداث.

ومسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، والعمل من إخراج تامر نادي،وإنتاج شركة الصباح، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.

وفي سياق آخر، شارك النجم إياد نصار في السباق الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل "تغيير جو" مع منة شلبي، وعُرض العمل في النصف الثاني من الشهر الكريم في 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، عايدة الكاشف، ومحمود قابيل، والمسلسل قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين وإخراج مريم أبو عوف.

إياد نصار

أيضًا ظهر إياد كضيف شرف في مسلسل ستهم من بطولة روجينا، وشارك بالعمل نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أحمد كمال أبو رية، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، سلوى عثمان والشيخ ياسين التهامي، وكان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.