تحت عنوان "ثقافتك تهمنا".. معرض للكتاب بحقوق جنوب الوادي

نظمت كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، معرضًا للكتاب، في إطار اهتمام وحرص الجامعة والكلية على استمرار دورهما في توعية وتثقيف الطلاب وتكوين مجتمع محب للقراءة والاطلاع لدى طلابها.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبدالعزيز رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد، نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية الحقوق.

أكد الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، أهمية الكتاب في رفع وتعزيز مستوى الوعي المعرفي حتى تكون القراءة متاحة لكافة فئات المجتمع بما يحقق الهدف الرئيسي وهو إتاحة الفرصة أمام الجميع لاقتناء الكتب وتنمية عادة القراءة لديهم.

وأشار الدكتور خالد عبدالرحمن إلى أن المعرض يعتبر فرصة مهمة لإعطاء الكتاب قيمة أكبر حيث يتم الاستفادة من الكتاب لنشر ثقافة القراءة.

وقال الدكتور عباس مصطفى عباس، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، أن الكتاب هو خير جليس فى الزمان، وهو الرفيق الذى لا يمل منك حتى تمل أنت منه، فلا يوجد أفضل من أن ترافق الكتاب وتقضى معه الأوقات التى تعود عليك بالنفع بدلًا من أن تذهب ضياعًا وهدرًا بلا نفع عائد على صاحبة.

وأوضح هشام الشيخ، مكتبة غرناطة، أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الكتب والروايات وقصص الأطفال من عدة دور نشر مصرية وعربية وكتب مترجمات وضمت أيضًا العديد من الكتب المتاحة للاستعارة داخل المعرض.

وقالت إسراء القاضى وأمانى منصور، من فريق المكتبة، أن المعرض يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% على جميع الإصدارات وأسعار رمزية للكتب القديمة.

حضر المعرض الإعلامى طارق عاشور، موقع وجريدة عاجل مصر، وعدد كبير من طلاب الكلية.