الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أبرد شهور العام.. كيهك يبدأ 11 ديسمبر (معلومات)

كيهك
كيهك

شهر كيهك.. يبدأ شهر كيهك في الحادي عشر من ديسمبر كل عام والذي يعد الشهر الرابع من العام القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

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شهور السنة القبطية 


تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".
لكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن شهر كيهك:
يعد كيهك هو الشهر الرابع في العام القبطي
يبدأ شهر كيهك في 10 ديسمبر وينتهي 8 يناير
شهد كيهك ميلاد السيد المسيح وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 كيهك الموافق 7 يناير من كل عام
كما أنه من أبرز الشهور روحانية لدى الأقباط لأنه شهر التسابيح والصلوات وله كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".
يتميز هذا الشهر بقصر النهار وطول الليل
وفي هذا الشهر  يغطي فيضان النيل الأرض، واسم الشهر مشتق من أحد أسماء العجل أبيس وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين.
أشهر الأمثلة
كيهك صباحك مساك تقوم من فطورك تحضر عشاك
كيهك برد فوق وبرد تحت، أى البرد غلب على المسكن بأدواره

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