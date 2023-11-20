وفاة شاب وإصابة شقيقته في حادث اصطدام دراجة بخارية بلودر بطهطا

شهد طريق نجع حمد دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بلودر أثناء رجوعه للخلف نتج عنه وفاة قائد الدراجة البخارية حاصل على دبلوم في بداية العقد الثالث من العمر وإصابة شقيقته الطفلة في التاسعة من عمرها كانت برفقته باشتباه نزيف بالمخ وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام والطفلة المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب على طريق نجع حمد دائرة المركز .



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "أحمد . ب . ا . م" 22 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم دائرة المركز اصطدم بلودر أثناء رجوعه للخلف قيادة "أحمد . ع . ا . ع" 35 سنة سائق لودر ومقيم دائرة المركز .



نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة شقيقته الطفلة "جنا . ب . ا . م" 9 سنوات تلميذة ومقيمة بذات الناحية باشتباه نزيف بالمخ مستقلة الدراجة البخارية .

افاد قائد اللودر ووالد المتوفى "بخيت . ا . م . ع" 64 سنة بالمعاش - ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وإتهم الأخير قائد اللودر بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهه الجنائية .



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .