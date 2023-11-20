رئيس البحوث الفلكية يكشف تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل (فيديو)

كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “ten” اليوم الإثنين، إن كل الأجرام السماوية لها مدار محدد ومن الممكن أن يحدث اقتران بين نجمين أو عدد من الأجرام السماوية.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن القمر يقترن اليوم مع كوكب زحل، موضحًا أن زحل أحد الكواكب المتميزة بحلقاته، متابعا: “يظهر الاقتران مع غروب الشمس اليوم ولكن الفترة الحالية بها غيوم وسحب في السماء وبالتالي تقل فرص رؤية ظاهرة اقتران القمر في السواحل الشمالية”.

وأشار إلى أنه يمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة في المناطق التي لا تشهد سحب أو غيوم، لافتًا إلى أنه في يوم 25 نوفمبر سيكون هناك اقتران للقمر مع كوكب المشترى.

ظواهر فلكية منتظرة في نوفمبر

تشهد سماء مصر والعالم بعض الظواهر الفلكية والتي تعد الأخيرة خلال شهر نوفمبر الجاري والتي يحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، فضلًا عن أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

يتراءى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) يوم 25 نوفمبر، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:20 تقريبًا صباح اليوم التالي.

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور يوم 27 نوفمبر، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 6:00 من صباح اليوم التالي، حيث أن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.