البحوث الفلكية تكشف عن موعد شهر رمضان 2024

وسط ترقب منتظر لروحانيات الشهر الفضيل.. أعلنت البحوث الفلكية عن أول أيام شهر رمضان 2024 ميلادياً وفقاً للحسابات الفلكية، ليكون 11 مارس المقبل، لتصبح عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك 2024، والتي تصل إلى 124 يوما.

في هذا السياق نوه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية شهر رمضان 2024 يرجع لدار الإفتاء المصرية.

وأشار القاضي، في تصريحات صحفية، عن أن أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله لحساب مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية الهجرية فلكياً، إلى أن الموعد النهائي لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من استطلاع الهلال كل شهر، بالتنسيق مع اللجان العلمية التابعة للمعهد.

موعد عيدي الفطر والأضحى

ووفقا للحسابات الفلكية.. يأتي عيد الفطر المبارك الخميس الموافق 20 أبريل 2024 التي تم إجراؤها من خلال معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ويحتفل المسلمين في كافة بقاع الأرض حيث يبدأ أول أيام العيد بصلاة العيد والتي تقام في المساجد الكبرى والساحات والميادين.

كما يحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 لمدة الربع أيام حيث يحصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام وفقا لقانون العمل المصري ويتم تعطيل العمل بها بشكل تام فيما عدا المؤسسات التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها مثل أقسام الشرطة وما إلى ذلك.

شهر الرحمة

يعتبر شهر رمضان من اهم الاشهر في الاسلام ويعتبر شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر للصيام والقيام وشهر ليلة البدر ويعتبر صيام هذا الشهر الزامي لكل مسلم , ويسمح بعدم الصيام لكل من الاطفال الذين لم يبلغو الحلم او المسافر والتي تزيد مسافة سفره عنه 80 كيلو متراً وايضاً الحائض والنفساء والمريض بمرض مزمناً يجعله لايتحمل الصيام وكذالك من هو فاقداً لعقله والكبير في العمر الذي لايتحمل الصيام وايضاً الحامل التي تخاف على طفلها او المرضعة.