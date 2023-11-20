صحة قنا يعقد اجتماعا لمناقشة أعمال القوافل وناقلات الأمراض لمركز قوص

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، إجتماعاً موسعاً لمناقشة أعمال القوافل وناقلات الأمراض لعرض خطة العمل بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وذلك في حضور مديري إدارات الرعاية الأساسية ، المتوطنة وإدارة القوافل والمكتب الفني هذا وقد ناقش الإجتماع خطة العمل والتي تشمل :

متابعة إنظباط الأطباء والفرق الطبية بالوحدات الصحية وذلك من خلال فريق متابعة صباحاً وفريق متابعة ليلاً من المديرية ومن الإدارة الصحية بقوص وذلك بصورة مستمرة.

وضع خطة قوافل علاجية مكثفة لقري مركز قوص أسبوعياً بفريق متكامل من الأطباء والصيادلة والخدمات المكملة .

و تكثيف أعمال مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض من خلال سيارات المكافحة والتي تقضي علي الحشرات الضارة وذلك بفريق يعمل صباحاً وفريق يعمل ليلاً بصورة مستمرة.

وأكد بدران علي ضرورة متابعة الخطة بصورة دورية ورفع تقارير يومية تؤكد تنفيذ تلك الخطة الموضوعة.

مشيراً إلى إهتمام الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ بضرورة رفع المناعة المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة.