هاجر أحمد وانتصار أحدث المنضمين لمسلسل "المعلم" رمضان 2024

انضمت كلا من الفنانة هاجر أحمد والفنانة انتصار لفريق عمل مسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر أن يشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث تقدم انتصار دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، وتقدم هاجر دور البطولة النسائية أمام مصطفى في الأحداث، وكانت الشركة قد تعاقدت مع الفنان أحمد فؤاد سليم، ومن المقرر أن تتابع التعاقدات تباعًا الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.

ويعرض لهاجر أحمد حاليًا فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد في السينمات، ويشارك في بطولته كل من محمد رضوان، ميرنا نور الدين، رحاب الجمل، إنجى وجدان، وأخرون، ومن إخراج ياسر سامي.

وكانت أخر أعمال انتصار مسلسل ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، وغيرهم، وهو من إخراج مصطفى فكرى، من تأليف ناصر عبد الرحمن.

وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضي مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث العملح فى إطار شعبي، لأفراد عائلة تحدث بينهم عدد من الأزمات والمواقف، ويعمل مصطفى شعبان الذي جسد شخصية"زين"، في مجال التجارة، وتدور بينه وبين باسم سمرة الذي جسد شخصية "عزوز"، العديد من الأزمات خلال الأحداث.