الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات الرئاسة.. كيف تعرف لجنتك للتصويت

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة، عقب تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية وذلك أيام 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل، فيما حددت أيام 10 و11 و12 لاقتراع المصريين بالداخل، برغب الكثير من المواطنين إلى معرفة لجانهم الانتخابية والاستعلام عن ذلك.

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أسماء أول 3 مرشحين استوفوا أوراق تقدمهم لـ انتخابات الرئاسة

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مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024

كيفية الاستعلام عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية 

الدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا 

 النقر على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

إدخال الرقم القومي والمكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة استعلم

أخيرًا سوف سيظهر لك مكان لجنتك الانتخابية.

خطوات تغيير مقر اللجنة الانتخابية

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا 

النقر  على أيقونة طلبات.

اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي.

إدخال الرقم القومي، والنقر على أبدأ الطلب

إدخال البيانات المطلوبة منك.

اختيار المركز الانتخابي الأقرب.

عند  إضافة أفراد من الأسرة لطلب نقل المركز الانتخابي، الضغط على إضافة فرد جديد

أخيرًا الضغط على كلمة إرسال

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