انتخابات الرئاسة.. كيف تعرف لجنتك للتصويت

انتخابات الرئاسة، عقب تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية وذلك أيام 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل، فيما حددت أيام 10 و11 و12 لاقتراع المصريين بالداخل، برغب الكثير من المواطنين إلى معرفة لجانهم الانتخابية والاستعلام عن ذلك.

كيفية الاستعلام عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية

الدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

النقر على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

إدخال الرقم القومي والمكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة استعلم

أخيرًا سوف سيظهر لك مكان لجنتك الانتخابية.

خطوات تغيير مقر اللجنة الانتخابية

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

النقر على أيقونة طلبات.

اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي.

إدخال الرقم القومي، والنقر على أبدأ الطلب

إدخال البيانات المطلوبة منك.

اختيار المركز الانتخابي الأقرب.

عند إضافة أفراد من الأسرة لطلب نقل المركز الانتخابي، الضغط على إضافة فرد جديد

أخيرًا الضغط على كلمة إرسال