أسماء أول 3 مرشحين استوفوا أوراق تقدمهم لـ انتخابات الرئاسة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 3 مرشحين استوفوا أوراق ترشحهم حتى الآن للانتخابات الرئاسة المقبلة، وهم الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حصل على تزكيات من نواب البرلمان.

انتخابات الرئاسة:



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرشح الثاني عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، حصل على التزكيات المطلوبة وأخيرًا حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 44 تزكية من نواب البرلمان.



وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه سوف يستضيف المرشحين لرئاسة الجمهورية ولكن بعد 9 نوفمبر وهو موعد إعلان القائمة النهائية الرسمية للمرشحين.

وأشار إلى أن أحد الأشخاص نزل إلى الشوارع وتجمع حوله عدد من الأشخاص يمكن عدهم بالواحد، وباقي من حوله هم أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقوم بتقبيل سيدة تحمل صورة الرئيس.



