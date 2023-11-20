مديرية عمل القاهرة تنظم ندوة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل الحر

تحت شعار"سلامتك تهمنا"..

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بحضور مجموعة من الاساتذة والطلاب والعاملين بالمعهد، واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق، والتعريف بدور مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظات وعددها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل.

وتأتي الندوة لتوجيه رسالة للشباب حول كيفية تنمية مهارتهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ضمن جهود المديرية المستمرة في نشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام القانون فيما يخص هذا الشأن لتوفير الحماية والأمان للمنشآت والعاملين بها.

ندوة للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"

وقالت الوزارة، إن الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ رؤية ورسالة الوزارة فيما يخص تحسين شروط و ظروف العمل، وتقديم الرعاية الحماية للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأكد أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الندوة ضمن سلسلة ندوات خاصة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية والتي تنفذها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف من خلال الأجهزة التابعة للمديريات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة لتوفير مناخ عمل آمن وحماية العمال والطلاب والمترددين من المخاطر، ومنوهاً إلى أنه شارك في تنظيم الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة ، بحضور صفاء ربيع مدير ادارة رعاية الطفل ، وصفاء عبد المناف مدير ادارة التخطيط ،وذلك تحت رعاية الدكتورة سوزان ابو العينين عميد المعهد.