ريال مدريد يواصل سياسة صناعة الجلاكتيوس و يضم فتى البرازيل الذهبي

خلال السنوات الأخيرة أعادت إدارة ريال مدريد الأسباني النظر في سياستها القديمة التي كانت تعتمد على استقطاب كبار النجوم من كافة الاندية الأوربية مثل حقبة بداية الألفية الخالية بأستقطاب نجوم من نوعية زين الدين زيدان ولويس فيجو وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام وغيرهم من نجوم الصف الأول وتقوم الان بضم مجموعة من المواهب الشابة ليتم اعدادها داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو تحت انظار خبراء ريال مدريد وأتت هذه السياسة بثمار رائعة مثل البرازيلي فينسيسوس جونيور و مواطنة رودري و أيضا الفرنسي كامافينجا .

وخلال الايام القليلة الماضية أكدت مصادر قريبة الصلة بادارة ريال مدريد ان النادي الملكي يتابع عن قرب موهبة برازيلية جديدة وهي لاعب بالميراس اندريك والذي تألق مع ناديه في الآونة الأخيرة ليكون اندريك هدفا اكيد لنادي ريال مدريد .

واكدت صحيفة الماركا ان نادي ريال مدريد قد أنهى اتفاقه مع نادي بالميراس لضم اندريك مقابل ٦٠ مليون يورو و سيقوم الاعب بالتوقيع بشكل رسمي لريال مدريد خلال الفترة القادمة عندما يبلغ ١٨ عاما مثلما تنص لوائح الفيفا .

وقالت الماركا ان اندريك رفض عرضا كبيرا من نادي باريس سان جيرمان والذي عرض ٩٣ مليون يورو على نادي بالميراس الا ان اندريك رفض العرض بشكل قاطع مؤكدا على رغبته التامة في الانتقال إلى ريال مدريد .

يذكر ان عددا من جماهير ريال مدريد كانت قد أبدت تعجبها من عرض مبلغ كهذا للانتقال نجم صاعد من الدوري البرازيلي الا ان اندريك أبدى الكثير من المهارات التي جعلت جماهير ريال مدريد تؤيد الصفقة بشكل كبير .