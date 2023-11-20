نجم المنتخب السابق: مباراة اليوم ضد سيراليون هي الأسوأ لفيتوريا

انتقد أحمد دويدار، لاعب المنتخب الوطني السابق، البرتغالي روي فيتوريا، بسبب التغييرات التي قام بها على مستوى التشكيل أمام سيراليون.

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وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): "فيتوريا بدأ لقاء سيراليون بتشكيل خاطئ وكان من الوارد أن نتعرض إلى الهزيمة".

وتابع: "فيتوريا (اتعدى) من كولر، أنا لا أؤيد التدوير بين اللاعبين بدون داعي، فما فائدة التدوير واللاعبين سيخوضون لقاءين فقط في هذا التوقف؟".

وأتم: "الشيء الإيجابي اليوم هو فوز المنتخب، ولكن هناك العديد من السلبيات، مباراة اليوم هي الأسوأ لفيتوريا منذ توليه قيادة الفراعنة".