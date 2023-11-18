محمد النني يوجه رسالة لـ روي فيتوريا وأرتيتا

وجه الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط ارسنال الإنجليزي، رسالة للجهاز الفني للفراعنة، بعدما قام البرتغالي روي فيتوريا باستدعائه، بالرغم من معاناته من الإصابة التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي.

وكان النني قد تعرض للإصابة، مما ابعدته عن الملاعب لمدة طويلة، ولم ينجح في اللعب كأساسي ليقرر فيتوريا استدعائه لقائمة مباراة جيبوتي، والتي لُعبت الخميس الماضي وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة كبيرة 6/0.

ووجه محمد النني بالشكر للجهاز الفني للجانرز، بعد المجهود الذي قام به ميكيل أرتيتا وجهاز المعاون مما جعله يعود أقوى من عماكان عليه من قبل، كما شكر الدولي المصري جهاز المنتخب المصري على الثقة الكبيرة، بعد عودته من الفترة الطويلة بسبب الإصابة والتي أمتدت لـ 9 أشهر,

تصريحات النني

تحدث محمد النني عن الدور الذي قام به الجهاز الفني لـ اَرسنال خلال فترة إصابته، فقال: "أود أن أتوجه بالشكر للجهاز الفني في آرسنال بقيادة ميكيل أرتيا، على المجهود الذي قام به معي فقد ساعدوني وجعلوني أقوى".

بينما تحدث عن الجهاز الفني للمنتخب المصري، فقال: "أشكر روي فيتوريا مدرب المنتخب بعد الفترة التي أبتعد عنها والتي وصلت لـ 9 أشهر".

وأكمل: "المنتخب بالنسبة لي أمر هام للغاية، وذلك بسبب أن هناك اللاعبين الجيدين الذين ينضمون للفريق، لذلك عندما تعود بعد كل تلك الفترة يمنحك شعورًا داخليًا بأنك قادر على الاستمرار مع ثقة المدرب بالتأكيد".

بينما علق على مواجهة زميله توماس بارتي في كأس أمم إفريقيا المنتظرة، قال: "تحدثنامع بعضنا حول هذا الأمر، وذلك بسبب أن منتخب غانا قوي للغاية، ويتسم بالقوة والشراسة، ووجود بارتي بالتأكيدسيمثل إضافة قوية للبلاك ستارز".

وأختتم النني تصريحاته: "المنتخب الوطني يرغب في تحقيق هذه البطولة مجددًا، فاللاعبين القدامي نجحوا في تحقيق اللقب لثلاثة مرات متتالية، جيلنا صعد إلى كأس العالم لكنه لم يفعل، نريد أن نفوز بالبطولة لنصبح أفضل جيل في تاريخ الكرة المصرية، لكن للأسف وصلنا مرتين للنهائي وخسرنا المرتين، كان شيئًا صعبًا، لكن هذه المرة الجميع يريد التتويج بالبطولة، الجميع يريد أن نقاتل من أجل اللقب".