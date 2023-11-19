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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية وتؤكد صدارة مجموعتها بتصفيات يورو 2024

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

حقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على حساب جورجيا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

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وتقدم المنتخب الإسباني بالهدف الأول عن طريق روبين لو نورماند في الدقيقة الرابعة من بداية أحداث اللقاء، ثم تعادل منتخب جورجيا بأقدام خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب إسبانيا هدفين الفوز بتوقيع فيران توريس و لوكا لوتشوشفيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 55 ، 72 .

وشهدت المباراة تعرض بابلو جافي لإصابة قوية بعد التواء ركبته في احدي الكرات ليغادر ملعب المباراة باكيا ليدفع لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بسانسيت بدلا منه.
 

وبهذة النتيجة يؤكد منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، فيما يأتي جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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